Com planos para futuro Nike entra na negociaÃ§Ã£o e Neymar pode vestir camisa do Real

"Divórcio da Adidas?" Com planos para futuro Nike entra na negociação e Neymar pode vestir camisa do Real 'Estima-se de que seriam os maiores já oferecidos a um clube, superando o que o rival Barcelona ganha – possibilidade de até R$ 623,9 milhões'

Poderão estar unidos nos comerciais Foto: Divulgação/Assessoria

O Real Madrid pode ter uma ajuda fundamental e que pode ser decisiva na contratação de Neymar na próxima janela. Interessada em se tornar a fornecedora esportiva do clube, a Nike entraria no negócio para arcar com os custos da compra.

A informação é do jornal As. A intenção da empresa norte-americana é estar associada a dois dos clubes mais midiáticos de todo o mundo: Barcelona e Real Madrid. Além disso, ainda teria Cristiano Ronaldo e Neymar, seus maiores garotos-propaganda, atuando juntos na mesma equipe.

Ainda que os valores não sejam públicos, estima-se de que seriam os maiores já oferecidos a um clube, superando o que o rival Barcelona ganha – possibilidade de até R$ 623,9 milhões.

O negócio poderia ser fechado ao término desta temporada. O contrato do Real com a Adidas se estende até 2020, mas uma ruptura não é descartada. A mesma situação acontecerá com o Milan, que rompeu para assinar com a Puma.

Este também seria visto como um troco da Nike. Isso porque recentemente a Adidas se tornou a fornecedora oficial do Manchester United, um dos clubes que mais vendem em todo o mundo, que passou a receber R$ 280 milhões por temporada.

"Divórcio"

A Adidas é a empresa responsável por confeccionar os uniformes do Real desde 1998. O longo casamento, no entanto, pode estar perto de acabar.

Nos últimos meses, uma renovação de contrato veio sendo negociada entre ambas as partes. Apesar da oferta de 100 milhões de euros (R$ 402,2 milhões), porém, as conversas se encerraram sem um acordo. O atual vínculo se encerra em 2020, avaliado em 40 milhões de euros (R$ 160,9 milhões) por ano.