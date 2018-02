Futebol Começa nesta quarta com três jogos 9º rodada do estadual 'A rodada tem início com confronto direto pelo grupo B entre Urso x Operário-DD na Toca do Urso, às 15h'

Começa nesta quarta-feira (28), com três partidas, a penúltima rodada da 1ª fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Outro compromisso acontece amanhã, quinta-feira (1º). A rodada tem início com confronto direto pelo grupo B entre Urso x Operário-DD na Toca do Urso, às 15h.

Uma vitória do Urso, garantirá a classificação para as quartas de final.

São oito confrontos ao longo da história com duas vitórias para cada lado e quatro empates. No turno, vitória do Urso por 1 a 0.

No outro jogo do grupo, o Sete de Setembro recebe o Corumbaense no Douradão às 20h10.

A partida vale a vice-liderança do grupo. O Sete tem 12 pontos enquanto o Corumbaense está com nove. O líder Águia Negra que tem 15, folga.

São 19 confrontos na história com oito vitórias do Corumbaense, sete empates e quatro vitórias do Sete de Setembro que não vence o rival no Douradão desde 2013 quando fez 4 a 1 e rebaixou o carijó. No turno, vitória do Sete de Setembro no Arthur Marinho por 1 a 0.

Pelo grupo A no mesmo horário, o Novo recebe o Costa Rica para acabar com dois jejuns. O time ainda não venceu na competição e nunca venceu o Costa Rica na capital.

Em nove encontros, são quatro vitórias do Costa Rica, quatro empates e apenas uma vitória do Novo. No jogo do turno, 1 a 1 no Laertão.

O Costa Rica já está classificado e se vencer o Novo e Comercial e União empatarem nesta quinta, a combinação de resultados definirá os classificados do grupo. O Operário outro classificado e líder do grupo, folga na rodada.