Copa Truck e Mercedes-Benz Challenge são atrações deste domingo

A primeira etapa Copa Truck Centro-Oeste e o Mercedes-Benz Challenge são as grandes atrações deste domingo (29) em Campo Grande. O evento vai acontecer no Autódromo de Campo Grande, a partir das 8 horas.

Serão 18 caminhões brigando pela melhor pontuação da Copa Centro-Oeste. No domingo, a competição define finalistas que seguem para Goiânia, onde será a disputa final desta etapa. A próxima corrida será em Buenos Aires (AR), pela Copa Mercosul, e no dia 2 de dezembro a grande final, em Curitiba (PR) .

Já a Mercedes-Benz Challenge serão 25 equipes, que também disputam o quarto encontro da temporada 2018. A largada acontecerá às 9h30, enquanto a primeira das duas corridas da Copa Truck está marcada para o meio dia.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a importância do evento, está em toda a movimentação que traz para a cidade, mas também na confiança que os empresários voltaram a ter na gestão. “Quando a Vanda esteve aqui no ano passado, a gente estava iniciando a nossa administração. A Vanda passou a acreditar na nossa cidade, porque ela encontrou na gestão boa vontade. Eu acho que ela viu em mim, e eu nela, boa fé. Ela nos levou ao núcleo principal da Stock Car, abriu as portas da Stock Car para Campo Grande. Não vamos ter apenas a Copa Truck, vamos ter também o Mercedes-Benz Challenge”, disse o prefeito.

Organizadora da Copa Truck, Vanda Camacho disse que é muito bom estar de volta a Campo Grande. “Ano passado foi um grande espetáculo e este ano será também. Esperamos que no ano que vem tenhamos outras categorias aqui”, disse ao agradecer a parceria de todos e afirmar que um evento não se faz sozinho, principalmente um evento deste porte.

A competição dá início a uma série de festividades que marcam os 119 anos de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto, e volta a receber a categoria pela segunda vez, após constar no calendário da temporada de 2017.

No ano passado o evento reuniu 7 mil pessoas e para este ano espera-se um número maior. “Com provas nacionais voltando a Campo Grande, vamos ter 30 dias de grandes eventos de velocidade na Capital, iniciando pela Copa Truck, depois Fórmula Vee e na sequência a prova da Stock Car. Desta maneira, a expectativa é que tenhamos mais público prestigiando essas ações”, disse o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Diretora do Campo Grande Destination, Melissa Tamaciro, afirmou que a Copa Truck é uma diversão, mas também gera muitas divisas para a cidade. “A gente como empresário, como Campo Grande Destination, mais uma vez vem agradecer a Prefeitura por estar investindo nos eventos esportivos que são de relevância, que realmente podem cumprir para gente uma qualificação 360? para a cidade. Isto é, trazer movimentação financeira, lazer, cultura, arte e também fazer com que os eventos enxerguem a cidade como um polo corredor de grandes acontecimentos”, pontuou.

O piloto da Copa Truck e campeão por 5 temporadas, Wellington Cirino agradeceu a oportunidade para o esporte e disse ser suspeito para falar de Campo Grande. “Desde a inauguração do autódromo em 2001, a primeira vez que andei nele me adaptei muito rápido, então fico o ano inteiro esperado que saia a etapa de Campo Grande. Circuito muito bem desenhado. Vou batalhar para que saia a 6ª vitória”, disse.

Finalizando o presidente da Federação de Automobilismo, Vagner Coin, afirmou que autódromo está pronto para a prova. “Todo pintado, todo arrumadinho, grama aparada, está lindo. Para nós que somos do automobilismo, está maravilhoso”, disse.