4 A 0 De goleada, Palmeira vence e se classifica para oitavas na Libertadores Noite dos meias, Scarpa brilha com dois gols e uma assistência

Foto: Diego Ramos/AFP

Palmeiras venceu Melgar por uma goleada de 4 a 0 na noite de ontem, quinta-feira (25), com a vitória o Porco se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O nome que iniciou a sacolada, foi o meia, Gustavo Scarpa. Aos 9 minutos o camisa quatorze, trabalhou com o zagueiro Gustavo Gómes, camisa quinze, que não perdeu a oportunidade e de cabeça abriu o placar com um cruzamento espetacular de Scarpa.

Na noite inspirada, minutos mais tarde, o meia marcou o seu aos 21 minutos. Sem medo, em uma troca de passes com Hyoran, foi Scarpa apareceu chutando forte no meio da área para fazer o terceiro gol do verdão.

Para deixar os torcedores ainda mais orgulhosos aos 35 minutos, foi a vez do outro meia, o camisa dez, Moisés que fez o quarto gol do time.

Com o resultado o time assumiu a liderança do grupo F com 12 pontos, mas já volta a jogar no domingo (28), contra o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.