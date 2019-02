Parque do Sóter Equipes da casa dominam torneio de handebol de areia no Parque do Sóter

Das seis equipes masculinas e femininas que foram ao pódio do primeiro Torneio Stilo de handbeach, também chamado de handebol de areia, cinco são de Campo Grande. Disputada no Parque do Sóter, a competição reuniu 12 times de cinco municípios do Estado no domingo (10).

Pelo naipe masculino, que contou com oito times na disputa, os campo-grandenses do Máquinas terminaram no primeiro lugar. Também da Capital, AMH/Romeu Móveis e Stilo Handebol ficaram nos segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O torneio masculino utilizou o esquema de eliminatória dupla, no qual é necessário perder dois jogos para ser eliminado.

Entre as mulheres, as duas equipes do Stilo Handebol conquistaram o título e o vice-campeonato. As representantes do Rio Negro Handebol foram as únicas do interior no pódio, com o terceiro lugar.

A disputa feminina foi realizada no formato todos contra todos.

Segundo a organização do campeonato, foram distribuídos R$ 1,4 mil em premiação aos melhores de cada naipe, entre bonificações em dinheiro e em voucher para consumo em uma loja de produtos naturais.

Os três primeiros colocados ainda ganharam troféu e medalhas. Os dois melhores goleiros e os dois artilheiros também receberam bonificações individuais.