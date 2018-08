Stock Car Etapa da Stock Car promete agitar Campo Grande neste fim de semana

Foto: Fernanda Freixosa/ Duda Borges/Stock Car

A principal categoria do automobilismo brasileiro começou a agitar Campo Grande desde essa sexta-feira (17.8). A Stock Car realiza na capital sul-mato-grossense a sétima etapa da temporada 2018 no Autódromo Internacional Orlando Moura.Os treinos livres começaram ontem abrindo as atividades da Stock Car, que volta a Campo Grande depois de três anos. Neste sábado (18.8) ocorrerá a sessão classificatória para a definição da ordem de largada e no domingo (19.8) as duas corridas da etapa, com a primeira largando às 12h (horário de MS) enquanto que a segunda prova tem seu início previsto para às 13h05.

Na primeira posição do ranking geral do campeonato está o piloto Daniel Serra que acumula 165 pontos, em sequência está Marcos Gomes com 130. Max Wilson é o terceiro na tabela com (120), seguido por Felipe Fraga (117) e Rubens Barrichello com 115.

O ex-piloto de fórmula 1, Rubinho Barrichello desde 2013 vem se destacando na Stocar Car, vencedor da corrida do Milhão em Goiânia no dia (5.8) briga pelo topo do campeonato. Julio Campos, Cacá Bueno, Ricardo Zonta, Lucas di Grassi e Átila Abreu fecham os dez primeiros da classificação geral.

Das 12 rodadas da temporada 2018, ainda restam cinco. A grande final da Stock Car acontece no dia 9 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.

A sétima etapa da temporada 2018 tem o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Horário Local – (Campo Grande tem uma hora a menos em relação ao horário de Brasília)

Sexta-feira, 17 de agosto

10h20 – 10h50: 1º Treino Livre – STOCK LIGHT

11h05 – 11h35: 1º Treino Livre – BRASILEIRO DE MARCAS

11h50 – 12h25: 1º Treino Livre – STOCK CAR (Grupo 1)

12h35 – 13h10: 1º Treino Livre – STOCK CAR (Grupo 2)

13h25 – 13h55: 2º Treino Livre – STOCK LIGHT

14h10 – 14h40: 2º Treino Livre – BRASILEIRO DE MARCAS

14h55 – 15h30: 2º Treino Livre – STOCK CAR (Grupo 1)

15h40 – 16h15: 2º Treino Livre – STOCK CAR (Grupo 2)

Sábado, 18 de agosto

07h40 – 08h10: 3º Treino Livre – STOCK LIGHT

08h25 – 08h55: 3º Treino Livre – BRASILEIRO DE MARCAS

09h10 – 09h45: 3º Treino Livre – STOCK CAR (Grupo 1)

09h55 – 10h30: 3º Treino Livre – STOCK CAR (Grupo 2)

10h45 – 11h05: Classificação – STOCK LIGHT

11h20 – 11h30: Classificação – BRASILEIRO DE MARCAS

12h00 – 13h00: Classificação – STOCK CAR

13h30: Corrida 1 – STOCK LIGHT

14h40: Corrida 1 – BRASILEIRO DE MARCAS

Domingo, 19 de agosto

08h30: Corrida 2 – BRASILEIRO DE MARCAS

09h15 – 10h15: VISITAÇÃO AOS BOXES

10h45: Corrida 2 – STOCK LIGHT

12h00: Corrida 1 – STOCK CAR

13h05: Corrida 2 – STOCK CAR

Classificação do Campeonato:

1º Daniel Serra, 165 pontos

2º Marcos Gomes, 130

3º Max Wilson, 120

4º Felipe Fraga, 117

5º Rubens Barrichello, 115

6º Júlio Campos, 89

7º Cacá Bueno, 80

8º Ricardo Zonta, 71

9º Lucas Di Grassi, 68

10º Átila Abreu, 65

11º Thiago Camilo, 53

12º Gabriel Casagrande, 50

13º Allam Khodair, 46

14º César Ramos, 44

15º Lucas Foresti, 36

16º Ricardo Maurício, 33

17º Rafael Suzuki, 28

18º Vitor Genz, 22

19º Denis Navarro, 16

20º Diego Nunes, 15

21º Felipe Lapenna, 15

22º Antonio Pizzonia, 13

23º Guga Lima, 11

24º Sérgio Jimenez, 10

25º Bia Figueiredo, 9

26º Tuka Rocha, 7

27º Agustin Canapino, 5

28º Bruno Baptista, 4

29º Guilherme Salas, 4

30º Valdeno Brito, 3

31º Nelson Piquet Jr., 1