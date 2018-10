Jogos Radicais Urbanos Funesp divulga campeões do Mountain Bike nos Jogos Radicais

A Prefeitura de Campo Grande realizou no domingo (14) a competição do Mountain Bike, na 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos, as categorias Sport e Turismo finalizaram a competição com a premiação nesta manhã. A competição teve três percursos: Pró 50 km (com 5 voltas), Sport 30 km (com 3 voltas) e Turismo 20 km (com 2 voltas).

Os Campeões na categoria geral Sport masculino, classificou em 1º lugar, Gabriel da Silva Oliveira, 2º Pedro Lucas Duarte Vidal, 3º Matheus Amorim Rodrigues, na categoria geral Sport feminino o 1º lugar ficou para Meire Lilian da Silva Alcântara, 2º Claudia Veronica Bernardes Silveira e o 3º lugar com Gleise Ferreira Coelho.

Na categoria geral Turismo masculino, o 1 º lugar ficou para Lucas Francisco Garcia, 2º Eliel de Souza Palmas e o 3º lugar para Elton Pereira de Melo, na categoria geral turismo feminino o 1º lugar foi para Ane Caroline Fortes Gomes, 2º Laurilene Dias Dos S. Alves e o 3º para, Ana Gabriela Paes Nogueira.

Denis Vidal Zubieta, esteve no evento, para acompanhar a competição do Mountain Bike. “É muito importante um evento em um parque como este, pois assim a atenção é voltada para o local e muitas famílias podem aproveitar o espaço para o lazer, além de toda estrutura que foi montada aqui, para receber os atletas e é um convite para os mais jovens praticarem um esporte”, contou.

Rocheli Gomes Amorim, hoje acompanhou o primo Mateus Amorim, que também estava competindo, “Estamos aproveitando a natureza aqui do parque que não tem igual e gostamos muito da oportunidade de ter um evento com essa proporção em nossa cidade”, comentou.

Entre os patrocinadores estão, Caixa Econômica Federal, Gilmar Bicicleta, Neo Esportes, Novotel, Chinelos Pantaneiras, Athletica, Natural Tem, Pharmacenter, Tereré Shop, Café Três Corações, Fortmag, Hotel Deville Prime e Móveis Aroeira.

E o evento conta com o apoio da ABRASEL, Sectur, Câmara Municipal, Imasul, Semagro, Corpo de Bombeiros, Unigran, Sesau e Exército Brasileiro, Turismo UFMS.