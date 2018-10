Jogos Escolares MS terá quatro representantes nas modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude em Natal

Mato Grosso do Sul esteve bem representado pelas 16 equipes que participaram das modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei nos Jogos Escolares da Juventude, em Joinville (SC), de 26 a 30 de setembro. A competição, que terminou neste domingo (30), rendeu sete lugares no pódio e quatro vagas para a etapa Nacional dos Jogos.

Os jovens atletas do basquete do Estado demonstraram a força da modalidade na fase Regional, garantindo o primeiro lugar com a equipe feminina de Três Lagoas – que desbancou a equipe catarinense – e 2º lugar com os meninos de Ponta Porã, na faixa etária de 15 a 17 anos. A equipe feminina, de Costa Rica, e a masculina, de Rio Brilhante, de 12 a 14 anos, conquistaram o 3º lugar na competição.

No futsal de 12 a 14 anos, as meninas de Dourados já haviam sido classificadas para o Nacional devido a colocação em 2017, onde conquistaram o 1º lugar na modalidade e o direito de participar do Nacional deste ano. A Funlec-Raul Sans de Matos, de Campo Grande, também conquistou o pódio, ficando em terceiro lugar após passar pela equipe do Rio de Janeiro.

Já o vôlei de Ponta Porã conquistou o 2º lugar com os meninos da faixa etária de 12 a 14 anos da EE João Brembatti Calvoso. As equipes que conquistaram o 1º e 2º lugar na competição estão classificadas para a fase de Natal, no Rio Grande do Norte, que acontecerá de 12 a 25 de novembro.