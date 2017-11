Libertadores Na 'fortaleza' de Lanús, Grêmio disputa título nesta noite "Grêmio vale o tri da competição"

Foto: Divulgação

Grêmio faz a final da Copa Libertadores de 2017, contra o Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira, às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul). O palco será o Estádio Ciudad de Lanús, mais conhecido como La Fortaleza, com capacidade para 47 mil torcedores, localizado no bairro de Lanús, região oeste de Buenos Aires.

Este é o jogo da volta da grande decisão continental. No jogo de ida, realizado há uma semana em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 1 a 0, gol de Cícero, e hoje jogará precisando apenas do empate para ser campeão.

Para o Grêmio vale o tri da competição. Campeão em 1983 e 1995, o time gaúcho busca se igualar ao Santos e São Paulo, únicos dos clubes brasileiros com três títulos da Libertadores. Para o Lanús a conquista, se acontecer, será inédita.

Além da derrota por 1 a 0 na partida de ida, o Lanús tem outro motivo para encarar a partida em casa nesta quarta-feira como revanche. É que a diretoria do clube acionou a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para reclamar de maus tratos a seus torcedores na Arena do Grêmio.

Dados da final:

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Juan Zorrilla (PAR)

Lanús: Andrada; José Gómez, Guerreño, Marcelo Herrera (Nicolás Aguirre) e Maxi Velázquez; Marcone, Pasquini, Román Martínez, Alejandro Silva e Lautaro Acosta; José Sand. Técnico: Jorge Almirón

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

Técnico: Renato Gaúcho.