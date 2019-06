VETERANO Robinho completa 150 jogos pelo Cruzeiro: “Clube que mais me identifique na carreira” No domingo (02), no empate diante do São Paulo no estádio Pacaembu, Robinho atingiu a marca

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Robinho estreou pelo Cruzeiro no dia 26 de maio de 2016. Três anos depois, o meia segue na Raposa e escrevendo uma história bonita com a camisa celeste, principalmente com títulos. No domingo (02), no empate diante do São Paulo no estádio Pacaembu, Robinho atingiu a marca de 150 partidas pelo clube mineiro. Até então foram: 77 vitórias, 37 empates, 36 derrotas, 24 gols e 32 assistências.

Totalmente adaptado ao Cruzeiro, Robinho não esconde sua felicidade com mais uma marca importante. “Chegar a 150 jogos num clube como Cruzeiro é motivo de muito orgulho. Tive passagens importantes no Avaí, Coritiba, Mogi Mirim, Santos e Palmeiras. Mas, certamente, o Cruzeiro é o clube que mais me identifique na carreira. Quero continuar muito tempo aqui tendo conquistas importantes como tive nesses três anos de clube”, relatou o camisa 19.

Em grande fase, com três participações diretas para gols nos últimos quatro jogos da Raposa, Robinho volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, diante do Fluminense no estádio Mineirão. O duelo será o de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No compromisso de ida, as equipes ficaram no 1×1. Tricampeão da competição nacional, Robinho acredita que pode brilhar novamente em 2019. “Nosso time é muito calejado nesse tipo de competição como a Copa do Brasil e isso faz a diferença nesses momentos decisivos. Oscilamos um pouco no início da Série A, no entanto, acredito que diante do São Paulo já mostramos um futebol mais convincente. Sabemos das dificuldades que teremos diante do Fluminense, mas jogando diante da nossa torcida faremos de tudo para sacramentar essa classificação”, declarou o meia, que já tem cinco participações na carreira em gols diante do Fluminense.

Com 11 participações diretas para gols em 2019, Robinho vive grande temporada pelo Cruzeiro. Numa bela sequência de jogos, ele é o quinto atleta do elenco que mais entrou em campo. Além disso, na Série A, é o jogador de linha que mais acertou lançamentos. “Me preparei bem para essa temporada. Queria ter um ano seguro, sem contusões e isso vem sendo um diferencial para minha boa fase. Mas, sou um cara ambicioso e quero muito mais. Quero ter um segundo semestre ainda mais brilhante que o primeiro”, finalizou.

Números de Robinho pelo Cruzeiro:

150 jogos – 77 vitórias, 37 empates, 36 derrotas, 24 gols e 32 assistências.