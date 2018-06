Bola rola Rodada deste sábado tem Brasileirão e amistosos pré-Copa; confira Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético-PR enfrenta o São Paulo, às 16h

Foto: © Williams Aguiar / Sport Recife

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (9). A bola rola pelas séries A, B, C e D do Brasileirão, além dos amistosos pré-Copa antes do Mundial, que começa no próximo dia 14.

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético-PR enfrenta o São Paulo, às 16h. Às 19h, é a vez da Chapecoense e o Cruzeiro entrarem em campo no Índio Condá.

No mesmo horário, o Vasco pega o Sport em São Januário. O último jogo será Corinthians contra o Vitória, na Arena Corinthians, às 21h.

Confira abaixo os jogos do Brasileirão e dos amistosos da Copa:

Amistosos

Hungria x Austrália - 12h30

Estônia x Marrocos - 13h

Sérvia x Bolívia - 13h

Suécia x Peru - 14h15

Dinamarca x México - 15h

Espanha x Tunísia - 15h45

França x Estados Unidos - 16h

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-PR x São Paulo - 16h

Chapecoense x Cruzeiro - 19h

Vasco x Sport - 19h

Corinthians x Vitória - 21h

Campeonato Brasileiro Série B

Guarani x Vila Nova-GO - 16h30

São Bento x Fortaleza - 16h30

Criciúma x Boa Esporte Clube - 16h30

CSA x CRB - 16h30

Sampaio Correia-MA x Oeste - 16h30

Atlético-GO x Goianiense - 19h

Brasil de Pelotas x Ponte Preta - 21h

Campeonato Brasileiro Série C

Náutico x Remo - 16h

Tupi x Ypiranga-RS - 16h

Cuiabá-MT x Bragantino - 17h

Juazeirense x Botafogo-PB - 18h30

Campeonato Brasileiro Série D

Macaé x Novorizontino - 15h

São José-RS x Novo Hamburgo - 15h

Ferroviário-CE x Cordino-MA - 16h

Sergipe x Brasiliense-DF - 16h

Treze-PB x URT - 16h

Uberlândia x Inter de Lages - 16h

Manaus x Santos-AP - 18h

Sinop x Linense-SP - 20h