Esportes Tite viu uma seleção brasileira com ‘maturidade’ contra a Colômbia

Foto: CBF

O técnico Tite costuma dizer, mesmo antes de garantir a vaga na Copa do Mundo, que se importa muito com o desempenho da equipe, independemente do resultado. Diante de uma forte Colômbia, jogando para mais de 40 mil pessoas nesta terça-feira, ele ficou feliz com o que viu do Brasil.

“Fiquei feliz com a maturidade da equipe e com a atuação linear. Contra o Equador não fizemos um bom primeiro tempo, o segundo sim. Hoje fomos bem durante os 90 minutos. O empate foi justo, mas se fosse para um time sair vencedor, seria o Brasil”, disse o técnico.

De fato, mesmo fora de casa, o Brasil comandou as ações ofensivas na partida e criou as melhores oportunidades. Abriu o placar no fim do primeiro tempo, mas já poderia ter saído do zero antes, em lances de Firmino e Neymar.

Na segunda etapa, a Colômbia foi eficiente para aproveitar a primeira oportunidade que teve e empatou a partida. Nada surpreendente para o técnico, que sabia da qualidade do adversário.

“Foi um grande jogo de futebol. Sem essa de pancadaria, sem jogo de cena, foi uma baita partida - comemorou Tite, que ainda aproveitou para elogiar a arbitragem - Reclamei de forma injusta de um lance e outra de forma justa, a meu ver, mas para o tamanho deste jogo, o trio de arbitragem foi muito bem”, concluiu.