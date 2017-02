Campeonato Estadual 2017 Transmitido para todo MS, Corumbaense recebe o Águia Negra neste domingo

Foto: Renê Marcio Carneiro

O Corumbaense Futebol Clube faz seu primeiro jogo oficial no estádio Arthur Marinho neste domingo, 12 de fevereiro, com transmissão ao vivo e para todo o Mato Grosso do Sul pela TV Morena. O adversário será o Águia Negra e a partida começa às 16 horas.

Na estreia do Campeonato Estadual 2017, o Carijó da Avenida foi até Ivinhema e venceu o time da casa por 2 a 1. Rafael Costa e William marcaram os gols da vitória. Douglas Santos descontou para o Ivinhema. Foi a primeira vitória do Corumbaense no Saraivão em toda a história da competição.

Para o confronto deste domingo, o Alvinegro Pantaneiro espera contar com o apoio maciço de sua torcida. E para garantir que o Arthur Marinho esteja lotado, o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira solicitou e a diretoria do clube vai manter os ingressos a preços populares.

A arquibancada coberta custa R$ 10 e a descoberta R$ 5. Há meia-entrada a todas as pessoas com direito ao benefício. Os ingressos já podem ser adquiridos a partir da tarde desta quarta-feira na sede do clube, no estádio, no Café Néctar e na Drogaria Central Nova Corumbá.

O Corumbaense participa do Campeonato Estadual com total apoio da Prefeitura de Corumbá. A Andorinha Transportes, a Drogaria Palmeira, o Atacado Fernandes, Frey Supermercado, Polpa Norte, Corumbá Digital, Subway, Personal Fitness, a Pantur e a Unifisio são os patrocinadores da equipe.