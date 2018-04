Torneio Valendo R$ 1400 e pontos em raking internacional acontece na Capital super beach tennis "As inscrições seguem até o dia 7, mas já são mais de 80 atletas inscritos na competição"

Acontece nos dias 14 e 15 de abril em Campo Grande um super torneio de beach tennis. A etapa estadual vai valer pontos ainda para o ranking da Confederação Brasileira de Beach Tennis / CBBT e International Federation Beach Tennis / IFBT, presente em mais de cem países pelo mundo.

Denominada 1º Open Sucos Life, a competição tem atletas de Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Dourados e Aquidauana confirmados mas já começa a despertar o interesse de atletas de fora do estado, já que vale pontos para os rankings nacionais e internacionais, que pode levar o atleta ao Pan americano de Beach Tennis em Santa Cruz Cabrália na Bahia em agosto e ao mundial na Espanha no mês de junho.

As inscrições seguem até o dia 7, mas já são mais de 80 atletas inscritos na competição, que vai ter premiação em dinheiro no valor de R$ 1400,00 para a categoria principal, além de medalhas e brindes para as demais.

Em disputas duplas femininas, masculinas e mistas, níveis A (avançados), B (intermediários) e C (iniciantes), além da máster 40 e 50+ e a categoria escolar, sub 12, 14 e 16.

Organizada pela Liga de Beach Tennis e Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, a competição acontece na praça esportiva Belmar Fidalgo, nos dias 14 e 15 de abril a partir das 7h30. Informações e inscrições inscricaobt@gmail.com , beachtennisfbtms@gmail.com ou ainda beachtennisms.com.br. (Com assessoria).