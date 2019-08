Maconha Caminhonete tomba e carga de maconha pega fogo em rodovia Veículo transportava uma tonelada da droga e duas pessoas foram presas

Dois jovens, de 24 e 25 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (12), suspeitos de tráfico de drogas em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, cidade no sudeste de Mato Grosso do Sul. Eles eram batedores de uma caminhonete carregada com uma tonelada de maconha. Uma testemunha denunciou à corporação que o veículo, uma Mitsubishi L200, estava em chamas às margens da BR-267.

A caminho do local da ocorrência, os militares encontraram os dois homens em um Fiat Uno. Questionados, eles disseram que o Uno estaria com o motor fundido e iriam procurar ajuda em uma fazenda da região.

Mais à frente, os policiais encontraram a caminhonete tombada, em chamas. Da carga, foram recuperados apenas 7,3 kg da droga. Novamente interrogados, os suspeitos confessaram que seguiam no Uno como batedores da L200. A PM fez buscas na região, mas não encontrou outros criminosos.

Os veículos ficaram uma propriedade rural e aguardam remoção. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.