Criminalidade dispara e em apenas 15 dias sÃ£o registrados 254 roubos na Capital

Segurança Criminalidade dispara e em apenas 15 dias são registrados 254 roubos na Capital 'Ontem mais uma vítima passou momentos de pânico nas 'mãos' de criminosos'

Somente nos primeiros 15 dias deste mês, 254 roubos foram registrados na Capital, de acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

Um homem de 29 anos esteve refém de bandidos armados durante tentativa de roubo de veículo, por volta das 19h30 de ontem, quinta-feira (15), no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande.

De acordo com o registro, o motorista seguia em um Chevrolet Corsa, quando foi fechado por um carro cinza com três ocupantes, sendo que dois deles desceram e armados com revólveres anunciaram o assalto.

A vítima foi encapuzada. Enquanto um dos criminosos assumiu a direção do Corsa. A intenção deles, de acordo com registro policial, era seguir para Sidrolândia e abandonar a vítima na estrada, mas durante o trajeto o carro indicou a falta de combustível.

Os assaltantes, então, entraram em área de mata no prolongamento da Rua Marquês de Herval, após o Bairro Oscar Salazar. Lá, eles abandonaram o carro com a vítima e antes de irem embora atiraram nos quatro pneus.

Os suspeitos, que ainda não foram identificados, fugiram levando o som do automóvel. A vítima conseguiu sair do veículo e acionar a Polícia Militar. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.