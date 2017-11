Encontro capacita gestores e técnicos municipais em gestão de resíduos sólidos

Gestores e técnicos municipais de todo Estado participam, nos dias 13 e 14 de novembro, do Encontro sobre Gestão de Resíduos Sólidos promovido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), no auditório do órgão ambiental, em Campo Grande. O evento atende às ações propostas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos e objetiva capacitar gestores e técnicos públicos municipais para atuarem na promoção da gestão adequada dos resíduos sólidos no Estado.

O encontro contará com palestras de representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Confederação Nacional de Munícipios (CNM), Imasul, Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A inscrição dos interessados estão disponíveis devem ser feitas pela internet. Serão disponibilizadas duas vagas por município. A programação pode ser conferida aqui.

Informações adicionais podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento e Modernização (GDM), do Imasul, pelos telefones (67) 3318-5630, (67) 3318-5647 ou (67) 3318-5663.