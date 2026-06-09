Vander comenta encontro de evangélicos do PT: "Grande contribuição ao Brasil"

O deputado federal Vander Loubet (PT) — pré-candidato a senador — disse que o Brasil ganhou mais uma contribuição decisiva da fé cristã para fortalecer suas bases de justiça, igualdade e fraternidade como valores de sustentação do estado democrático de direito.

A opinião está ancorada nos debates e nas decisões do IV Encontro Nacional de Evangélicos do Partido dos Trabalhadores, realizado na última 2ª feira (8.jun.26), em Brasília.

"Os evangélicos reforçam o sentimento e o compromisso de todos as crenças que propagam o amor como instrumento maior do humanismo e da capacidade de abrir caminhos para a justiça, o diálogo, a liberdade e a paz", salientou o parlamentar.

Vander ainda chamou a atenção para o documento final do encontro, que faz um apelo firme e incisivo pela afirmação dos valores da existência humana, com estas palavras:

"A fé cristã nos chama à oração e ao compromisso concreto com a vida".

O pré-candidato opinou que todas as pessoas, em todas as suas atividades, têm um chamado espiritual de compromisso para com o próximo. Um exemplo é dos trabalhadores que lutam pela melhoria das condições de trabalho. E, quando este objetivo é alcançado, todas as categorias são beneficiadas.

"Na política não é diferente", disse o deputado, assinalando que o papel das bancadas religiosas, como a evangélica, é fundamental, na medida que incentive as práticas enraizadas no amor, no respeito e na solidariedade.

Ao concluir, o deputado ressaltou o posicionamento vigoroso dos evangélicos do PT, ao pontuar a presença dos ensinamentos de Cristo nas obras que promovem inclusão social, asseguram direitos e promovem a cidadania.

Na carta aberta, os evangélicos petistas dizem compartilhar as mesmas alegrias, preocupações e esperanças do povo brasileiro. E completam, categoricamente:

"Por isso, defendemos a ampliação e aprofundamento de políticas públicas que tem feito diferença na vida do povo brasileiro, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Brasil Sorridente, as Cozinhas Solidárias, a Nova Indústria Brasil, o Pé-de-Meia, o Gás do Povo, a Farmácia Popular, o Agora Tem Especialistas, o Sistema Único de Saúde (SUS), a Reforma do Imposto de Renda — isentando quem ganha até R$ 5 mil — a Política Nacional de Cuidados, o Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio, entre muitas outras medidas", finalizou Vander.

Organizado pelo Setorial Nacional Inter-religioso do PT e pelo Núcleo Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT (NEPT) e Fundação Perseu Abramos, o evento teve o tema “Mishpat: Fé, Justiça, Democracia e as Eleições 2026”.

Além do encontro presencial, houve transmissão ao vivo, grupos de trabalho e a elaboração de uma carta política em defesa da democracia, da soberania nacional, da justiça social, da dignidade humana e da valorização da vida. Confira as mais de 4h de encontro abaixo: