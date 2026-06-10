Ministro da Educação entrega R$ 35 milhões em investimentos na UFMS

O ministro da Educação (MEC), Leonardo Barchini, junto ao secretário de Educação Superior, Marcus David, entregou nesta 4ª feira (10.jun.26) R$ 35 milhões em investimentos do governo do presidente Lula (PT) à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O ministro foi recepcionado pelo deputado federal Vander Loubet (PT), pela senadora Soraya Thronicke (PSB), pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PP), pelos vereadores Landmark Rios (PT) e Jean Ferreira (PT), além da reitora da UFMS, Camila Ítavo.

A reportagem do MS Notícias acompanhou a cerimônia no Campus de Campo Grande (MS), onde o chefe do MEC fez uma espécie de tour pelos seguintes monumentos e espaços na Cidade Universitária:

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini visita o Paliteiro da UFMS ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

Iniciou a visita no Paliteiro — Projetado em 1970, o monumento da UFMS, conhecido carinhosamente como “Paliteiro”, é uma complexa peça em concreto de 24 pilares criada por Caetano Fraccaroli a convite de Armênio Iranick Arakelian, arquiteto da UFMS.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini inaugura a Livraria UFMS ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

Depois esteve na Livraria UFMS, anexa ao Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil (Autocine).

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini visita o Museu de Ciência e Tecnologia da UFMS ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

Em seguida, o ministro foi até o Museu de Ciência e Tecnologia da UFMS — localizado no subsolo do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão. O museu ainda não foi aberto ao público geral. Nele, porém, constam pesquisas, óculos virtuais que simulam o espaço e estudos acerca da galáxia.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini reinaugura, após 37 anos fechado, o Autocine da UFMS ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; e da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

O último espaço visitado foi a parte interna do Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil (Autocine), onde o ministro conheceu também o espaço voltado ao desenvolvimento social e comunitário, construído em uma área total de 12,6 mil m². A edificação tem aproximadamente 2,1 mil m², com dois pavimentos em arquitetura modular, compostos por cozinha experimental, espaço para escritórios, salas de coworking, refeitório, livraria, lojas e ambientes para eventos com palco, camarim e bilheteria.

(10.jun.26) - Alunos da UFMS recepcionam o Ministro da Educação Leonardo Barchini no Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil (Autocine), . Foto: Tero Queiroz

De acordo com o MEC, apenas no complexo do Autocine foram investidos cerca de R$ 6,8 milhões.

(10.jun.26) - Alunos da UFMS recepcionam o Ministro da Educação Leonardo Barchini no Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil (Autocine). Foto: Tero Queiroz

Após visitar as instalações da UFMS em Campo Grande, o ministro participou de uma cerimônia no anfiteatro da universidade. No local, foram anunciados novos investimentos para a instituição.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini assinou recebmento de demandas da comunidade indígena sul-mato-grossense em frente a Livraria UFMS do Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil (Autocine). Foto: Tero Queiroz

Entre as ações, houve a liberação de recursos para a construção de estruturas acadêmicas destinadas a estudantes indígenas do Campus de Aquidauana. Também foram assinadas as ordens de serviço para a ampliação do projeto Aldeias Conectadas e para a execução da infraestrutura elétrica do Bloco 4 do Campus de Paranaíba.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini ganhou e usou boné da UFMS durante visita ao Campus de Campo Grande. Foto: Tero Queiroz

Ao todo, os investimentos somam R$ 35 milhões. Desse montante, R$ 12,6 milhões serão destinados às ações anunciadas durante o evento.

Outros R$ 22,4 milhões, oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), serão aplicados em obras de expansão e consolidação da UFMS.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini posou para foto no letreiro "Eu Sou UFMS", na entrada do Campus de Campo Grande. Na ocasião, o ministro estava ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

A ampliação do projeto Aldeias Conectadas receberá R$ 300 mil. Já a obra de infraestrutura elétrica do Bloco 4 do Campus de Paranaíba foi orçada em R$ 1,5 milhão.

“A retomada de investimentos nas universidades e nos institutos federais que temos feito nos últimos três anos amplia o acesso ao ensino, garante que as nossas instituições se tornem mais atrativas e forneçam todas as condições necessárias para a permanência dos estudantes”, afirmou Barchini.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini é recepcionado por Serviadores do Campus da UFMS de Campo Grande. Na ocasião, o ministro estava ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

“Com esses recursos, espaços que antes estavam sucateados, fechados e inadequados foram transformados, o que, além de fortalecer a formação dos estudantes, leva o desenvolvimento econômico e social à região”, acrescentou o Ministro.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini tem grande recepção no Campus da UFMS de Campo Grande. Na ocasião, o ministro estava ao lado da Senadora Soraya Thronicke; dos deputados federais Vander Loubet, Camila Jara, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; dos vereadores Landmark Rios e Jean Ferreira; da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e demais personalidades. Foto: Tero Queiroz

A reitora da UFMS comemorou a entrega e ressaltou seu impacto nas comunidades atendidas.

“Muitos dos nossos estudantes são a primeira geração das suas famílias que têm a oportunidade de acessar o ensino superior, porque o MEC investe na interiorização das universidades. Então, os investimentos que recebemos aqui significam mobilidade social, oportunidade e esperança para a região”.

Também foram entregues a ampliação do Alojamento Indígena e novos espaços acadêmicos no Campus de Aquidauana. As obras receberam R$ 4 milhões em investimentos da UFMS e buscam ampliar o apoio aos estudantes indígenas da instituição.