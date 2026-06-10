Após 37 anos fechado, Autocine da UFMS é reinaugurado na Capital

Após permanecer fechado por 37 anos, o tradicional Autocine da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi reinaugurado nesta 4ª feira (10.jun.26), em Campo Grande (MS), durante cerimônia com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini.

O ministro foi recepcionado pelo deputado federal Vander Loubet (PT), pela senadora Soraya Thronicke (PSB), pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PP), pelos vereadores Landmark Rios (PT) e Jean Ferreira (PT), além da reitora da UFMS, Camila Ítavo.

(10.jun.26) - Ministro da Educação Leonardo Barchini fala à imprensa campo-grandense após entregar Autocine da UFMS. Foto: Tero Queiroz

O Autocine da UFMS, que marcou gerações entre as décadas de 1970 e 1980, voltará a funcionar como local para exibições audiovisuais e atividades promovidas pela comunidade universitária.

A entrega integra o novo Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil da UFMS, construído com investimento de aproximadamente R$ 6 milhões do governo do presidente Lula (PT), por meio da Bancada Federal.

Apesar da reinauguração, ainda não há programação definida para utilização do telão. Segundo a universidade, a agenda será construída a partir de projetos apresentados por estudantes, professores, pesquisadores e demais integrantes da comunidade acadêmica.

(10.jun.26) - O Ministro da Educação Leonardo Barchini e a Reitora da UFMS Camila Ítavo. Foto: Tero Queiroz

Um edital para seleção dessas propostas foi assinado durante a cerimônia e deve ser publicado nos próximos dias.

A reitora da UFMS, Camilla Ítavo, afirmou que o espaço deverá receber exibições audiovisuais, atividades culturais, eventos esportivos e ações voltadas à comunidade universitária.

Criado em 1972, o Autocine de Campo Grande funcionou até 1989 e se consolidou como uma das principais opções de lazer da Capital. Durante a pandemia da Covid-19, o local voltou a receber sessões temporárias no formato drive-in.

(10.jun.26) - Anexo ao Autocine há também uma Livraria. Foto: Tero Queiroz

Com a revitalização, o espaço passou a integrar um complexo de 12,6 mil metros quadrados. O centro conta com coworkings, escritórios, cozinha experimental, refeitório, lojas, palco, camarim, bilheteria, cafeteria, livraria e áreas destinadas à realização de eventos.

Durante a solenidade, o ministro da Educação afirmou que a recuperação de estruturas desativadas faz parte da política de investimentos do governo federal nas universidades públicas.

Segundo Barchini, a UFMS recebeu aproximadamente R$ 35 milhões para obras e melhorias distribuídas entre os dez campi da instituição. Desse total, cerca de R$ 6 milhões foram destinados ao Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil.

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla, informou que a ocupação do espaço ocorrerá de forma gradual. Entre as primeiras atividades previstas estão eventos esportivos e exibições de produções desenvolvidas pelo curso de Audiovisual da universidade.