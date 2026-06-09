Justiça condena 'Gordinho do Bolsonaro' por crime eleitoral em MS

O deputado federal Rodolfo Oliveira Nogueira, o "Gordinho do Bolsonaro", foi condenado por propaganda eleitoral antecipada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE MS).

A decisão decorre de um representação foi movida com precisão pela Federação Brasil da Esperança, unindo as forças do PT, PCdoB e Partido Verde.

Os partidos agiram após, por consecutivas vezes, o extremista de direita ter usado eventos públicos, como rodeios e semelhantes em cidades pequenas de MS e ter produzido vídeos para as redes sociais, para fazer palanque para o clã Bolsonaro fora de época.

Vamos lembrar que, segundo o calendário eleitoral de 2026, as campanhas começam em 16 de agosto. Antes disso, é crime pedir votos publicamente.

Apesar disso, nos vídeos que Rodolfo mesmo publicou nas suas redes sociais, além de desferir ataques verbais ao atual presidente da república, atua simultaneamente como garoto-propaganda da extrema direita.

A missão do bolsonarista era alavancar precocemente Flávio Bolsonaro em MS, herdeiro político do ex-presidente golpista e agora presidiário, Jair Bolsonaro.

O relator do caso, juiz Fernando Bonfim Duque Estrada, não deixou a conduta passar impune.

Rodolfo foi sentenciado a pagar uma multa no valor de R$ 15 mil. Até leve para os crimes continuamente praticados.

Apesar da leve punição financeira, o TRE determinou a retirada dos vídeos repleto de mentiras da internet.

A sentença determinou a remoção imediata das publicações irregulares no prazo improrrogável de 24 horas.

Se o "Gordinho do Bolsonaro" teimar em manter os vídeos no ar, pagará uma multa diária de R$ 1 mil.

A decisão provou que a "liberdade de expressão" não é carta branca para o vale-tudo eleitoral.

O juiz citou que existe uma fronteira entre emitir uma opinião crítica e burlar descaradamente a legislação:

"A fronteira entre o debate de ideias e a propaganda irregular é ultrapassada quando a manifestação se converte em pedido de voto, ainda que dissimulado. O Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento de que o uso de 'palavras mágicas' ou expressões de sentido equivalente, que de forma inequívoca conclame o eleitor à escolha, caracteriza o ilícito", diz um trecho da decisão.

Nos vídeos em questão, o deputado soltava frases de efeito rasas e apelativas para tentar inflamar o público. Em muitos casos, Gordinho se quer se fazia entendido para além do pedido de voto para Flávio.

A sentença da Justiça Eleitoral traz textualmente as diretrizes legais que embasaram a condenação do extremista de direita.

"Expressões como 'Ou vai de Bolsonaro ou vai todo mundo se dar mal' e 'Em outubro nós vamos arrancar essa praga com Flávio Bolsonaro pra Presidente do Brasil', proferidas em eventos de grande público, configuram um apelo direto ao eleitor, um verdadeiro pedido de voto que desequilibra a disputa e viola o art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97".

Conforme a sentença, a plataforma Meta/Instagram já foi notificada para derrubar o conteúdo à força.

Além de mexer no bolso, o TRE MS proibiu que ele repita a mesma ladainha em suas redes ou em eventos públicos.

Para a Federação que moveu a ação, a punição serve como um freio de arrumação vital e didático para a pré-campanha de 2026.

Leia, abaixo, a íntegra da posição da Federação acerca da condenação de Rodolfo: