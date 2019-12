Educação Filha faz homenagem a pais garis em formatura: ensaio fotográfico

Vanessa, os pais e um irmão Foto: Cleyton de Paula

Com orgulho de suas raízes, uma aluna brasileira que sofreu bullying na escola, se formou no Ensino Médio e fez uma linda homenagem aos pais, que são garis.

Vanessa dos Santos, de Quixadá, no interior do Ceará, fez um ensaio fotográfico de término de curso este mês com a mãe, Iracilda, 36 anos, e o pai, Moisés dos Santos, de 45.

O cenário para as fotos da estudante de 18 anos foi o local de trabalho dos pais: as ruas de Quixadá. Junto com o canudo e a beca, ela aparece ao lado dos de Iracilda e Moisés vestidos com uniformes de gari e latas de lixo.

Presente

Vanessa disse ao fotografo Cleyton de Paula que não sabia se teria condições de pagar pelo ensaio e o profissional deu as fotos de presente para a família.

“Que a Vanessa seja inspiração para muitos. Eu dei o pacote de presente e já recebi a recompensa!”, afirmou o fotógrafo.

Ele pegou a estudante e um de seus irmãos mais novos em casa e os levou para o Centro de Quixadá, de surpresa. O resultado do trabalho gerou comentários emocionados nas redes sociais.

Orgulho dos pais

“Sempre tive orgulho dos pais guerreiros que Deus me deu. Sempre admirei a atitude deles, nunca abaixaram a cabeça pra ninguém por que eles sabiam que tinha alguém pra cuidar“, afirmou Vanessa.

E ela enfrentou as piadinhas que ouvia na escola.

“Quando eu fazia o fundamental, meus colegas de turma me chamavam de filha do lixeiro. Me sentia mais forte ainda. Nunca fiquei triste por estarem falando assim comigo. O erro não estava em mim, e sim neles”, disse ao G1.

2 horas à pé

Vanessa estudou no Colégio Coronel Virgílio Távora e fez curso técnico profissionalizante em informática na escola Maria Cavalcante Costa, o Liceu de Quixadá.

A aluna de 18 anos mora com a família no Bairro Monte Alegre e andava 2 horas a pé para chegar às aulas, no Centro da cidade.

Os pais, que pararam de estudar entre o 3° e o 4° ano do ensino fundamental, sempre incentivaram que os cinco filhos fossem além.

Vanessa conta que, devido ao amor entre o casal, eles só trabalham lado a lado. Moisés trabalha como gari há mais de 20 anos e Iracilda há algumas semanas.

Alegria

O pai, Moisés, conta que se sentiu muito feliz e com a surpresa. A realização de formar mais uma filha aumenta ao lembrar das dificuldades que passou para cuidar da família.

Ele passou dois anos morando em Fortaleza, à procura de emprego, enquanto sua esposa e filhos se sustentavam com menos de R$300.

Futuro

Com o ensino médio concluído, Vanessa pretende ingressar no curso de licenciatura de história na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Ele será a primeira da família a cursar o ensino superior.

A jovem aguarda o resultado do Enem e conta que seu desejo inicial era cursar na capital Fortaleza, mas devido às dificuldades financeiras, é mais provável que permaneça em Quixadá e estude no campus da cidade.

Vanessa garante que, caso passe, seus pais serão novamente a inspiração dela nesta nova jornada de estudos.