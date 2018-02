7 meses Governo autoriza reforma da Máxima por R$ 539 mil 'Máxima, maior unidade penal de Campo Grande e segunda maior do Estado'

Foto: Reprodução/Marina Pacheco

O governo de Mato Grosso do Sul contratou a Isocon Construções por R$ 539 mil para reforma no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande. O extrato saiu no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20).

De acordo com o documento, a reestruturação abrange a construção de muros, escadas e adequação das platibandas - muro ou grade que emoldura a parte superior de um edifício - nos pavilhões de celas do presídio.

A previsão de entrega da obra é sete meses, contados a partir da autorização do início. A ordem de começo será autorizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

A Máxima, maior unidade penal de Campo Grande e segunda maior do Estado, tem 6.508 presos, entre homens e mulheres e sistema fechado e semiaberto, conforme balanço de novembro passado - o mais recente - divulgado pela Agepen (Agência de Administração do Sistema Penitenciário).