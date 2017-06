Grupo Ararazul Grupo Ararazul encerra semestre com premiação estadual

O grupo de dança Ararazul, da área de Cultura e Arte da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), conquistou o primeiro lugar com coreografia de jazz, na categoria sênior, no 4º Prêmio Onça Pintada, realizado de 14 a 17 de junho, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. Além do troféu, o grupo ganhou ainda o prêmio de R$ 2 mil.

“É um reconhecimento do trabalho que temos feito e também a dedicação dos bailarinos. Foi uma experiência muito boa para o grupo em estar mais perto de um grande evento que proporciona dança”, comemorou a coreógrafa do grupo, professora Jéssica Bellincanta.

Ela conta ainda que a apresentação foi uma remontagem de um espetáculo trabalhado no ano passado. “Ensaiamos nos últimos dois meses para participar deste concurso. Pretendemos investir o prêmio adquirindo novos figurinos”, completou a coreógrafa.

A premiação foi na quinta-feira (15) e no sábado (17) o grupo reapresentou a dança, juntamente com as outras categorias premiadas. O grupo Ararazul, formado por 22 bailarinos, já está trabalhando em uma nova coreografia para o próximo semestre.