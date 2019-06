CULTURA Grupo de teatro 'Fulano di Tal' realiza 6ª Mostra com 12 apresentações gratuitas Terá ainda apresentação de um espetáculo inédito

Espetáculo 'Ópera do Malandro' Foto: Helton Pérez, Vaca Azul

Acontece de 13 a 30 de junho em Campo Grande, a '6 Mostra Fulano di Tal de Teatro', cerca de 12 apresentações de três espetáculos estão no repertório dessa edição da mostra que há 6 anos leva arte gratuita para os campo-grandenses. As apresentações serão realizadas no Teatral Grupo de Risco (TGR). O projeto foi contemplado no edital da Prefeitura de Fomento ao Teatro FOMTEATRO/2018, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR). .

Dos dias 13 até 16 o grupo apresenta o espetáculo ´Ópera do Malandro´. De 20 a 23, será apresentado ´Lápide Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas´. E, de 27 a 30, acontecem as primeiras apresentações da obra inédita ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´.

“O propósito é levar ao público o que fizemos durante o ano, nossos estudos, exercícios teatrais, novos espetáculos e, assim, a Mostra acabou integrando o nosso calendário. Nas cinco edições já realizadas mais de quatro mil pessoas participaram”, destaca Marcelo Leite, um dos diretores do grupo.

'ÓPERA DO MALANDRO'

(Cartaz da mostra desse ano de 2019. Com atores novos e espetáculo inédito).

A adaptação da obras escrita por Chico Buarque de Holanda em 1978. Em cena, Alexandre Melo, Andressa Zonta Bussolaro, Darlan Gracciose, Edner Gustavo, Gabriela Coniutti, Karen Freitas, Manolo Schittcowisck e Vini Ferreira, retratam questões atuais como pirataria, malandragem, questões trabalhistas, prostituição e o famoso ‘jeitinho brasileiro’.

Na versão do grupo campo-grandense, não há nenhum instrumento ao fundo ou sequer uma trilha sonora base, as canções de Chico, são cantadas Acappella. As apresentações acontecem nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho, às 20 horas, no Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, 2170, centro. No domingo (16), haverá Intérprete de Libras. Estas serão as últimas apresentações deste espetáculo, que depois sairá do repertório do grupo. A direção é de Marcelo Leite e de Manolo Schittcowisck. Podem assistir, pequenos de até 10 anos.

'LÁPIDE INCLUSA EM QUARTA-FEIRA DE CINZAS'

(Atores em cena em "Lápide". Foto: Helton Pérez).

Tem como tema central o Amor, base das relações humanas e a poética por trás deste sentimento, que é ao mesmo tempo criador e destrutivo. No palco, as personagens Pierrot e Josephine duelam constantemente vivenciando os desafios entre o ser e o próprio existir. Sendo o Amor a tênue disparidade entre razão e loucura, seria Ele a verdadeira conclusão para esta Lápide?

O texto é um Rapsodomancia, arte de pesquisa em dramaturgia que por meio de recortes de obras clássicas e contemporâneas origina uma obra autoral e inédita, em que a principal estética é a relação cíclica da própria obra. Para se ter uma ideia, o texto deste espetáculo levou seis anos para ser concluído pelo autor Manolo Schittcowisck. Recentemente, esta peça foi apresentada na ´33ª Mostra de Teatro Américo Rosário de Souza´, em Sertãozinho-SP, sendo a única representante da região Centro-Oeste, ao lado de espetáculos de SP, RJ e PR.

No elenco apresentam-se Darlan Gracciose, Edner Gustavo, Gabriela Coniutti, Karen Freitas, Vini Ferreira e a atriz convidada Fernanda Kunzler. Este espetáculo será apresentado nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho, às 20 horas.

A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE

(Em cena , ator e diretor Manolo Schittcowisck. Foto: Thiago Costa).

Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´ é uma celebração à infância e suas histórias. Pelo lúdico, por meio do teatro de objetos, são contadas histórias do nosso quintal. Em cena, dois atores dividem o palco dando vida as suas memórias de infância: os irmãos Abílio (Manolo Schittcowisck) e Palmiro (Edner Gustavo), cada um do seu jeitinho, relembram suas histórias no quintal de casa. Os dois intérpretes também assinam a Dramaturgia do espetáculo.

Junto aos dois personagens, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, as canções de Almir Sater. “Esperamos todos para brincar no nosso quintal; tão incrível que, mesmo pequenino aos olhos dos outros, para nós sempre se apresenta imenso, tal qual os sonhos de uma criança”, convida Manolo Schittcowisck, ator da peça e um dos diretores do grupo.

Este espetáculo será apresentado entre os dias 27 e 30 de junho. Na quinta-feira (27), de manhã, será encenado no TgR - Teatral Grupo de Risco para os alunos da escola municipal Coronel Antonino e, de tarde, para a Escola Municipal Bernardo Franco Baís. Na sexta-feira (28) de manhã, para a Escola Municipal Sebastião Lima. No sábado (29) a tarde na AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). E no domingo (30), às 15h30, para o grande público, no shopping Bosque dos Ipês, com Intérprete de Libras. A direção é de Marcelo Leite e a classificação é livre.

SERVIÇO

As apresentações da ´6ª Mostra Fulano di Tal de Teatro´ acontecem nas três últimas semanas de junho. ´Ópera do Malandro´ será apresentado de 13 a 16, sempre às 20 horas, no TgR - Teatral Grupo de Risco (Rua José Antônio, 2170, centro). Também no TgR, ´Lápide Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas´, de 20 a 23, às 20 horas.

Já ´A Fabulosa História do Guri-Árvore´, será encenado ao grande público no dia 30, às 15h30, no shopping Bosque dos Ipês. Para todas as sessões a entrada é gratuita. Os ingressos são limitados e serão distribuídos sempre 1 hora antes de cada sessão. Maiores informações na página do Fulano di Tal ou pelo telefone (67) 9 9202-0449.