URGENTE CIA Grupo teatral abre vagas de oficinas na Esplanada Ferroviária Inscrições abertas para públicos de todas as idades

Juntos os atores somam 25 anos de experiência nas artes Foto: Helton Pérez

Estão abertas inscrições das Oficinas de Teatro da Urgente Cia, na Esplanada Ferroviária, para crianças, jovens e adultos. As aulas serão ministradas pela atriz, Angela Montealvão e pelo ator Vitor Samudio, de 08 de junho até dezembro desse ano em Campo Grande.

Conforme os atores, as aulas são para quem deseja seguir carreira e também àqueles que buscam novas descobertas. “No nosso curso vamos estar trabalhando os princípios teatrais, que têm muito a ver com as relações interpessoais, e também a questão lúdica, a criatividade e a capacidade de autoconhecimento”, explicou Vitor Samudio, diretor da companhia de teatro Urgente.

As oficinas serão práticas e contarão com jogos e técnicas teatrais que aguçam habilidades usadas em diversas

áreas da vida como: trabalho, relações pessoais; estudos e posicionamento; crítico social.

O curso contará também com suporte aos sonhadores que desejam buscar brilhar nos palcos pelo Brasil e mundo. "Para aqueles que têm interesse de se aprofundarem nesse universo da interpretação a gente vai mostrando os caminhos, até mesmo com a possibilidade de integrar a companhia, porque já tivemos casos de alunos que saíram dos cursos, passaram um tempo conosco e estão até hoje trabalhando com teatro”, exemplificou Vitor.

Para a turma infantil, o grupo aceita crianças a partir dos 5 anos, o horário será das 8h30 às 10 horas, e para jovens e adultos das 10 às 11h30. No final do ano, os alunos participarão da montagem de uma peça, para apresentar o resultado das aulas para família, amigos e ter um primeiro contato com o público em geral.

A atriz Angela, lembrou que o lugar onde fica instalado a cede da Urgente Cia. é por si só um reduto cultural, por se tratar de um espaço com casas da linha ferroviária, tal como a arquitetura da própria Esplanada. "Uma casa só tem vida, quando habitada, por isso, nosso intuito é movimentar a nossa casa na Esplanada, pela beleza e arquitetura do lugar, no Centro da cidade, tão afetivamente importante para todo campo-grandense, pois ali se fizeram as chegadas e partidas que desenvolveram nossa cidade", explicou.

De acordo com a atriz, o ideal da oficina é aproximar as pessoas da oportunidade de atuar e também de se desenvolver pessoalmente. "O curso tem a ver com essas chegadas e partidas e com o desenvolvimento, porquê muitas vezes é através da oficina que as pessoas chegam até o teatro, seja para ser espectador ou mesmo ator. Ainda que não faça pela carreira, a ferramenta de auto-conhecimento teatro, direciona as pessoas para desenvolver-se nas mais variadas áreas, nós teremos todo o cuidado para a atividade contribuir de fato com as pessoas", finalizou.

SERVIÇO

A sede da Urgente Cia. fica localizada na Rua Dr. Temístocles, 64 – Esplanada Ferroviária. Mais informações pelo telefone: (67) 99205-5255 ou pelo

Instagram e Facebook @urgente.cia.