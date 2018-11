Rio Anhanduí Homem fica ferido após se desiquilibrar e cair no rio Anhanduí Testemunhas disseram que vítima perdeu equilíbrio enquanto andava às margens do rio

Um rapaz ficou ferido depois de perder o equilíbrio e cair dentro do rio Anhanduí, na tarde de hoje, na avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

De acordo com informações de testemunhas, o rapaz seria morador de rua e estava andando pelas margens do rio, próximo ao shopping Norte Sul Plaza, quando se desiquilibrou e caiu dentro do curso da água, uma queda de cerca de oito metros.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares utilizaram uma escada e desceram até o rio para retirar o jovem, com ajuda de uma prancha de resgate, para imobilização.

Apesar de ter caído na parte de concreto, vítima não sofreu fraturas aparentes e estava consciente e orientado. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.