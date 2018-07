Educação IFMS encerra hoje vagas para graduação via Sisu "Metade das vagas ofertadas é reservada a cotistas, candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública"

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) publicou na última segunda-feira, dia 09 de julho, edital com vagas remanescentes da seleção para ingresso no segundo semestre em cursos de graduação oferecidos via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O documento está disponível na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

As opções são Sistemas para Internet, em Campo Grande, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá, e Gestão do Agronegócio, em Ponta Porã. No total, são ofertadas 71 vagas, conforme a tabela abaixo.

Somente podem se inscrever os candidatos que participaram das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2015, 2016 e 2017 e que, cumulativamente, obtiveram nota acima de zero na prova de redação e em todas as áreas do conhecimento.

A inscrição é gratuita e deve ser feita na Página do Candidato da Central de Seleção até esta quinta-feira, dia 12 de julho.

Ações Afirmativas

Metade das vagas ofertadas é reservada a cotistas, candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também possui uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deve ser feita no ato da inscrição.

Seleção

Será feita com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2015, 2016 e 2017 do Enem.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 16 de julho.

O cronograma completo da seleção para vagas remanescentes está disponível na Central de Seleção.