Cidade Mais de 50 médicos são chamados pela prefeitura em cadastro temporário

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando 50 médicos inscritos no Cadastro Temporário. O edital de convocação nº 15/2017 foi publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Município (Diogrande). Até agora,283 profissionais, entre concursados e contratados, já foram convocados.

Conforme a publicação, são 30 médicos plantonistas clínico geral; um (1) médico plantonista clínico geral – Saúde Mental; 15 médicos atendimento ambulatorial – clínico geral e quatro (4) médicos para atender no programa Saúde da Família – PSF.

Os candidatos devem se apresentar entre os 21,22 e 23 de junho, de 8 as 10h30 e de 13 as 17 horas na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação desta Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

A relação e o cronograma descrito na publicação podem ser conferidos no endereço eletrônico www.capital.ms.gov.br/diogrande.