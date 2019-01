Faxina Mulher encontrada morta fez faxina na casa de homem que está desaparecido

Silvana Tertuliano Silveira, assassinada a facadas e o corpo encontrado enrolado em uma rede, no Portal Caiobá, em Campo Grande na sexta-feira (11), teria saído de casa para fazer uma faxina na casa de um homem, que ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com o site Midiamax, ela se deslocou até o local pela manhã, para prestar o serviço na residência de um homem conhecido apenas como ‘Sabiá’.

As filhas da mulher ligaram para o pai, morador de Ribas do Rio Pardo, para falar do desaparecimento da mãe.Ele foi até a Capital e procurou pela ex-mulher em hospitais e registrou um boletim de ocorrência pelo seu sumiço.

O corpo foi encontrado dois dias depois no terreno de uma das residências do bairro.

O local não possui muros e proprietário está vivendo em outro imóvel. Ainda segundo o site, aparentemente, Silvana foi morta com pelo menos quatro facadas e o corpo enrolado em uma rede. Ela vestia uma calça, porém estava sem blusa.

As filhas da merendeira, que a princípio, estariam desaparecidas estão sobe os cuidados do pai, ex-marido da merendeira. A polícia investiga o caso.

