Organização voltada ao empreendedorismo jovem abre vagas para voluntários JA visa criar caminhos para empregabilidade e criação de empregos

Um estudo sobre voluntariado feito em parceria do Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) com outras instituições no Brasil aponta que incentivar os empregados a trabalhar com voluntariado pode trazer muitos benefícios às empresas. Segundo a pesquisa, iniciativas desse tipo podem aumentar em 16% o engajamento dos empregados no trabalho, segundo a pesquisa.

No Brasil, 18% da população pratica voluntariado e em Mato Grosso do Sul a JAMS (Junior Achievement Mato Grosso do Sul) acaba de abrir suas inscrições para voluntários da organização.

A JA é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo, estimulando-os e desenvolvendo-os para o mercado de trabalho. Por meio do método "Aprender-fazendo", pioneirismo em educação financeira, preparação para o mercado de trabalho e empreendedorismo, a organização visa criar caminhos para empregabilidade e criação de empregos.Seus projetos já beneficiaram mais de quatro milhões de crianças e jovens brasileiros.

Os sul-mato-grossenses que se interessam em trabalhar com voluntariado, podem fazer parte desse projeto, na tarefa de mostrar ao jovem a importância de estudar, de descobrir seus sonhos, seu potencial e os desafios a serem encarados para a construção do seu futuro.

Esses voluntários trabalharão na aplicação dos programas da JA nas escolas públicas e privadas, do Ensino Fundamental e Médio; desenvolvendo sua atividade após capacitação sob orientação da JAMS.

“A JA possibilita que os voluntários sejam agentes de mudança, sendo estimulados a adotarem valores sociais e ambientais em suas vidas e comprometendo-se em transmitirem esses valores aos estudantes brasileiros. O voluntário é um doador de tempo, de conhecimento e de história de vida”, explica Lucilene Couto, diretora executiva da JAMS.

Para tornar-se voluntário, basta acessar: https://goo.gl/forms/Lbcf7TVIHx2grtVt1

Sobre a JA: