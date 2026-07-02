Marina Silva recebe a maior honraria francesa

A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi condecorada nesta 4ª feira (1º) com a insígnia de Cavaleira da Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta distinção concedida pela República Francesa. A cerimônia foi realizada na Embaixada da França, em Brasília.

Segundo apurou o MS Notícias, a homenagem foi entregue pelo ministro da Europa e dos Assuntos Exteriores da França, Jean-Noël Barrot.

De acordo com o governo francês, a condecoração reconhece a trajetória pública de Marina Silva na defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, além de sua atuação em pautas relacionadas às mudanças climáticas.

Instituída em 1802 por Napoleão Bonaparte, a Ordem Nacional da Legião de Honra é a principal honraria civil e militar da França. A distinção é concedida a personalidades francesas e estrangeiras que tenham prestado serviços considerados relevantes ao país ou alcançado reconhecimento internacional em suas áreas de atuação.

Ao longo de mais de dois séculos, a condecoração foi destinada a nomes que marcaram a história em diferentes campos, entre eles o cientista Louis Pasteur, a física Marie Curie e o ex-presidente francês Charles de Gaulle.

No Brasil, também já receberam a Legião de Honra personalidades como os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, além do arquiteto Oscar Niemeyer, do cantor Gilberto Gil e do escritor Paulo Coelho.

Em entrevista ao MS Notícias, concedida no início da noite desta 4ª feira, Marina Silva afirmou que interpreta a homenagem como um reconhecimento coletivo.

"Recebo esta honraria não como um reconhecimento individual, mas como expressão de um esforço coletivo. Vejo nela o reconhecimento ao trabalho realizado pelo Brasil que, nos governos do presidente Lula, reconstruiu e fortaleceu sua política ambiental e climática, reposicionou o país no cenário internacional e reafirmou seu compromisso com a democracia, o multilateralismo e a cooperação entre as nações".

A ex-ministra acrescentou que os resultados alcançados durante sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima pertencem à sociedade brasileira e às instituições do Estado.