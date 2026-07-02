Lindomar Terena fica na chefia do DSEI-MS, decide governo

O deputado Vander Loubet (PT-MS) e a deputada Camila Jara (PT-MS) se reuniram, nesta 4ª feira (1º.jun.26), com a secretária nacional de Saúde Indígena, Lucinha Tremembé, para tratar sobre o impasse envolvendo decisões administrativas relacionadas à gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS).

"Tivemos a posição do Governo Federal, através da secretária, de que os superintendentes não serão trocados. Porém, a Sesai afirmou que está aberta para tentar uma composição, um consenso, que atenda a todas as etnias do nosso estado", informou Vander.

A secretária de Saúde Indígena, Lucinha Tremembé, recebe os deputados federais Vander Loubet e Camila Jara em seu gabinete, em Brasília. Foto: Divulgação

Para deputada federal Camila Jara, a prioridade deve ser proteger a saúde das populações tradicionais.

"Temos destinado recursos para veículos, medicamentos e equipamentos, além dos novos postos de saúde enviados pelo presidente Lula. Vamos trabalhar para construir uma solução que não prejudique essas populações — que muitas vezes são deixadas de lado pelas demais esferas".

O deputado federal Vander Loubet é recebido pela secretária de Saúde Indígena, Lucinha Tremembé, em seu gabinete, em Brasília. Foto: Divulgação.

Os parlamentares também levaram à Secretaria as demandas dos indígenas que ocupam a sede do Dsei, em Campo Grande.

"Comunicamos todas as reivindicações, desde o pedido de melhorias no atendimento à população indígena, como também um novo gestor que ouça as comunidades. Isso precisa ser construído com diálogo", concluiu Vander.

O QUE ESTÁ HAVENDO

(30.jun.26) - Delegado da PF tenta negociar com indígenas invasores da sede do DSEI-MS. Foto: Tero Queiroz

Indígenas ligados à direita e à extrema direita invadiram a sede do DSEI na 2ª feira (30.jun.26), cobrando que fosse "trocada" a coordenação do Distrito de Saúde, hoje chefiado por Lindomar Terena.

A reportagem mostrou que a Polícia Federal (PF) foi acionada ao local, porém, não pôde retirar os invasores devido à necessidade de um mandado judicial para agir.

Desde então, a sede do DSEI permanece ocupada pelos opositores de Lindomar. Na noite de ontem e na manhã desta 4ª feira (1º.jul.26), testemunhas relataram ter visto parte dos indígenas que participam da ocupação ingerindo bebida alcoólica em um bar nas proximidades.

Segundo Lindomar, a ocupação já compromete os atendimentos da saúde indígena em Mato Grosso do Sul.