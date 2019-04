Maconha Paranaense vem a MS buscar droga e acaba preso com 90kg de maconha Homem também transportava uma adolescente que foi deixada em Dourados

Traficante paranaense contratado para buscar droga em Mato Grosso do Sul foi preso pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na manhã de domingo, em Dourados, a 229 Campo Grande, com 90,15 quilos de maconha. Além disso, ele transportava um adolescente de 17 anos.

Durante abordagem, os policiais encontraram o entorpecente escondido em uma mala com roupas, em caixas lacradas e no banco traseiro do veículo modelo Jetta. Questionado, disse que estava em Ponta Porã há quatro dias, onde deixou o carro em um posto de combustíveis para ser preparado.

O homem relatou ainda que tinha como objetivo entregar o carregamento em Arapongas, onde ele e a adolescente reside. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde foi autuado em flagrante por tráfico. A menor foi deixada com o Conselho Tutelar de Dourados.