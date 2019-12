Boas ações Rapaz usa Black Friday para alimentar necessitados na rua

Leonardo e os amigos Foto: Plantão Guarujá

Em vez de comprar algo para ele, um rapaz decidiu aproveitar a promoção da Black Friday para alimentar moradores em situação de rua.

O caso aconteceu em São Paulo e a ideia da boa ação de Leonardo Souza, um porteiro de apenas 23 anos.

Ele pediu ajuda a amigos em uma redes social e comprou 30 sanduíches para distribuir a pessoas necessitadas do Guarujá, no litoral sul do estado.

“Sempre tive vontade de fazer uma boa ação, mas nunca tive condições financeiras”, disse Leonardo ao G1. Ele e os amigos se emocionaram durante a doação.

A ideia

O jovem viu que os restaurantes fariam promoções na Black Friday e fez uma publicação nas redes sociais na quinta-feira, 28, pedindo ajuda para quem tivesse interesse em participar da ação.

“Algumas pessoas entraram em contato comigo, deixaram dinheiro e pediram para participar”.

No total, ele conseguiu arrecadar R$ 200 e no dia seguinte chamou os amigos mais próximos para ajudar a comprar e carregar os lanches.

Ao chegar no restaurante, a promoção não foi aplicada, porque o sistema operacional não estava funcionando.

“Compramos 35 lanches, mas poderia ter sido bem mais. Conseguimos arrecadar quase R$ 200. Passamos também no mercado e compramos refrigerante”, contou.

Emoção

O grupo foi até a orla da praia da cidade procurar por pessoas que estivessem em situação de rua e se emocionou durante uma das doações.

“Um senhor em específico agradeceu pelo lanche chorando. Ele contou que tinha acabado de pedir a Deus por algo para comer”, lembrou.

Sensibilizados, os rapazes decidiram dar outro lanche para o homem e se surpreenderam novamente.

“Quando viramos a esquina para dar mais um lanche para ele, o vimos rezando. Ele estava agradecendo pela refeição. Foi muito emocionante”.

Nova ação

Os amigos se sentiram tão bem fazendo a boa ação, que já planejam fazer algo parecido no Natal.

Leonardo conta que diversas pessoas ficaram sabendo e estão entrando em contato com ele para uma próxima vez.

“Sei que nem todo mundo tem o que comer no Natal. Vamos fazer algo relacionado. Já tem gente me ajudando”, revelou.