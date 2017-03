Tatiana Trad realiza aÃ§Ã£o que capacita 300 mulheres para produÃ§Ã£o de ovos da PÃ¡scoa

Primeira Dama Tatiana Trad realiza ação que capacita 300 mulheres para produção de ovos da Páscoa

Esposa do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD), primeira dama Tatiana Trad e também presidente do Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), realiza projeto "Pra viver e ser feliz", em alusão a data em que é comemorada a Páscoa no país.

De acordo com Tatiana, o projeto prevê a capacitação de 300 mulheres, estas que serão selecionadas por meio dos Clubes de Mães da Capital, para que elas produzam ovos de páscoa.

Ainda Segundo Tatiana serão oferecidos Kits de produtos para produção do ovo, esses que devem custar R$ 50 reais cada, à entidade.

Após a produção do ovo da páscoa a beneficiada poderá levar o produto pra casa ou ainda poderá revende-lo.

A presidente da FAC , ainda solicita colaboração de empresas e pessoas interessadas em ajudar, para que todos ajudem com doações de produtos para a produção do avo, ou ainda na compra dos que forem produzidos.

Serviço

Doações podem ser feitas na sede da FAC, localizada na Av Fábio Zahran 6.000, Vila Carvalho, o telefone para contato é 3314-3248.