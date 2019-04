Contrabando Veículos abarrotados de contrabando são apreendidos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h, três veículos carregados com produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã.

Dos três condutores abordados, dois não eram habilitados. Todos disseram que foram contratados para o transporte das mercadorias até a cidade de Nova Alvorada do Sul (MS).

No veículo Fiat Palio Weekend de cor branca estavam 112 volumes de produtos para maquiagem; no veículo Fiat Uno de cor preta estavam 11 fardos de óculos; e, no veículo Honda FIT de cor preta estavam 4 fardos prensados de jaquetas.

A ocorrência foi encaminhada ao pátio do 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã (MS) para a confecção dos Boletins de Ocorrência.

Os condutores receberam uma cópia do boletim e foram liberados. Os veículos e as mercadorias serão entregues, oportunamente, na Receita Federal de Ponta Porã.