SEM MOTIVO Ao vivo: padrasto mantém adolescentes reféns há mais de 20 horas Homem está irredutível, de acordo com a polícia; caso acontece na região oeste do Paraná

Foto: Colaboração / Tarobá News

Um homem, de 39 anos, mantém os dois enteados adolescentes como reféns a mais de 20 horas dentro de uma casa, em Cafelândia, no Paraná. A Polícia Militar informa que o sequestro começou ainda na tarde de segunda-feira (2) por volta de 13h30.

Familiares estão apreensivos, até o momento o homem não quer negociar.

A situação chama atenção na cidade pacata da região oeste do Paraná. De acordo com a polícia, o suspeito está armado com uma faca e não quer liberar os enteados, um menino e uma menina de 12 e 13 anos. Uma outra criança, de 10 anos, que estava na casa conseguiu fugir. Apesar de estarem bem, as crianças chegaram a ficar amarradas pelas mãos com uma corda.

Ainda não se sabe o motivo do sequestro, já que o homem pouco fala e se mostra irredutível na negociação para a soltura das vítimas. As negociações estão sendo feitas desde o início da noite de segunda-feira por agentes do Bope. "Ele não entrou em detalhes do que seria o motivo. Ele varia bastante o humor, tem picos de agressividade e às vezes fica mais tranquilo", afirmou o Major da Polícia Militar, Jorge Aparecido Fritola, ao site Terra.

Mesmo sem grandes avanços, as negociações devem continuar. "A técnica recomenda negociar o máximo possível. Nós vamos negociar o tempo que for preciso, nem que seja para vencê-lo pelo cansaço", declarou Fritola. "A ação tática só é utilizada em um iminente risco de vida" .

Os familiares acompanham de perto a situação e afirmaram que o sequestro começou após uma discussão.

Fonte: Terra.