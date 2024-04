Médico e a mãe pecuarista são presos 48h após execuções com escopeta

O médico Bruno Gemilaki Dal Poz e sua mãe pecuarista Inês Gemilaki foram presos na 3ª.feira (23.abr), cerca de 48h após eles invadirem uma casa em Peixoto Azevedo e com escopetas matarem a tiros Pilson Pereira da Silva, de 69 anos e Rui Luiz Bogo, de 81 anos.

Segundo a polícia civil, Inês e Bruno foram localizados em uma fazenda de propriedade da família, na BR-060.

Os suspeitos se esconderam no local distante e de difícil acesso, com mais de 85 quilômetros de estrada de chão.

Mãe e filho já estavam com os mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça após representação feita pela delegada responsável pelas investigações, Anna Paula Marien.

As prisões ocorreram após a advogada da família procurar a equipe da Polícia Civil para comunicar a intenção dos seus clientes de entregar e solicitar o acompanhamento até a fazenda, onde estavam escondidos.

Na propriedade foi dado cumprimento aos mandados de prisão contra os investigados, porém ainda não foram localizadas as armas de fogo e nem a camionete Ford Ranger, utilizadas no dia do crime.

Os outros dois envolvidos no crime, Márcio Ferreira Gonçalves (marido de Inês e padrasto de Bruno) e o seu irmão Eder Gonçalves Rodrigues, também foram presos na manhã da terça-feira (23), em uma residência no município de Alta Floresta.