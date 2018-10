Fronteira Arrastão de roubo de veículos é interrompido após trocas de tiros e perseguição Nenhum suspeito foi preso

Caminhonete tomada em assalto foi recuperada

Perseguição policial seguida de troca de tiros com criminosos terminou com dois veículos tomados em assaltos na noite de terça-feira (16/10), em Dourados, recuperados. A ação teve início na BR-163 e terminou na região conhecida como ‘matinha’, na BR-463, rodovia que liga o município à região de fronteira.

Segundo o Dourados News, os bandidos não foram presos e a operação envolveu policiais civis, militares e equipe da Guarda Municipal.

Tudo começou por volta das 17h, quando uma motorista de aplicativo de 45 anos teve o Citroen C3, placas NRH-8895, roubado durante corrida. Ela foi contratada ‘por fora’ e ao levar o suposto cliente até a região próxima ao Residencial Bonanza, acabou rendida.

A vítima foi deixada às margens da BR-463 e horas depois conseguiu contato com a polícia, que passou a investigar o caso.

Horas depois, por volta das 21h30, na rua Maria de Carvalho, antiga W-6, no Jardim Água Boa, homem de 47 anos chegava numa Yamaha Lander nas cores branca e azul e foi rendido por dois criminosos armados, levando dele o veículo.

Um pouco mais tarde, às 22h, no cruzamento das ruas Luiz Egídio Cerqueira César com a Mozart Calheiros, no bairro Izidro Pedroso, vítima estacionava a Toyota Hilux e a mesma dupla o abordou e exigiu a entrega do utilitário.

Com os dois veículos, a dupla fugiu e na BR-163, próximo ao trevo de acesso ao DOF (Departamento de Operação de Fronteiras) policiais civis que faziam diligência em busca do Citroen, avistaram os suspeitos em alta velocidade. Em seguida, o rádio anunciou os assaltos.

A perseguição teve início e outras equipes de segurança pública foram acionadas para dar suporte.

Durante parte do trajeto, já na BR-463, houve troca de tiros entre as partes.

Na região conhecida como ‘matinha’, os bandidos diminuíram a velocidade da moto e da caminhonete e saltaram dos veículos em movimento às margens da rodovia.

Diligências foram realizadas na região, mas, nenhum dos suspeitos encontrado. Os casos são investigados. O Citroen ainda não foi localizado.

Fonte: Página Brazil.