RIO VERDE DO MATO GROSSO Até cofre de agência dos Correios é levado durante roubo no interior Ninguém foi preso

Foto: Reprodução/Notícias de Rio Verde

Dois suspeitos armados com pistola e revólver, renderam servidores de uma agência de Correios, no Centro do município de Rio Verde de Mato Grosso, na da terça-feira (09).

Conforme o site 'Idest', a ação dos criminoso durou 50 minutos, eles fugiram com dinheiro e até cofre do local, o carro usado para a fuga foi um Chevrolet Cobalt, de propriedade de um dos reféns. O carro foi encontrado poucas horas mais tarde em um lote da cidade.

Segundo a polícia, os criminosos tiveram apoio de fora da agência, eles não cobriam o rosto no momento da ação. Nenhum funcionário da agência dos Correios ficou ferido durante o roubo.

A Polícia Federal esteve no local para realizar a perícia e investigará o caso. Até o momento da publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.