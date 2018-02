Vila Planalto Bandidos rendem motorista do Uber e levam carro na Capital 'Sob ameaça e com a arma apontada para a cabeça'

Motorista de aplicativo Uber de 35 anos teve o carro Fiat Uno levado por quatro assaltantes, por volta das 3h desta terça-feira (13), na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que seguia com uma passageira pela Rua Santos Dumont, quando reduziu a velocidade para entrar na Tamandaré, foi abordado por quatro homens, dois deles armados, dizendo: É um assalto, desce do carro! Desce do carro!

Sob ameaça e com a arma apontada para a cabeça, o motorista desceu junto com a passageira. Na sequência, os bandidos entraram no automóvel e fugiram sentido Avenida Júlio de Castilho. O veículo foi encontrado horas depois abandonado.

Por enquanto, não há informação se os bandidos foram localizados. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.