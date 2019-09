FATALIDADE Bombeiro é chamado para ajudar em acidente e encontra filha morta No mesmo acidente morreu a cantora Kylie Rae Harris, de 30 anos

Foto: DR

Na passada quarta-feira (4), uma colisão entre três carros, no Novo México, EUA, matou a cantora de música country Kylie Rae Harris, de 30 anos, e uma jovem de 16 anos.

No entanto, agora a polícia local revelou que Maria Elena Cruz, que também morreu no acidente, era filha do primeiro bombeiro a chegar ao local.

Segundo a CBS, a estudante morreu ainda no local, depois de o veículo onde seguia a cantora ter colidido de frente com o jipe onde ela estava.

Pedro Cruz, subchefe do Corpo de Bombeiros de San Cristobal e pai da jovem, não sabia que a filha era uma das vítimas do acidente até chegar ao local e ver o corpo.

As autoridades acreditam que o acidente tenha sido provocado pelo excesso de velocidade de um dos veículos, assim como o consumo de álcool do condutor do mesmo.

Agora as autoridades estão aguardando o resultado dos exames toxicológicos.