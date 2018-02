Fátima do Sul Bombeiros realizam buscas em Rio por mulher desaparecida a uma semana 'Foi vista apenas no último dia do carnaval, as equipes realizam as buscas no Rio Dourados'

Por: Tero Queiroz 20/02/2018 às 10:23

Débora dos Santos saiu de casa no dia 13 deste mês e não foi mais vista Foto: Reprodução/Facebook Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas às 6h de hoje, terça-feira (20) no Rio Dourados, em Fátima do Sul, a 246 km de Campo Grande. Eles procuram pistas que possam levar ao paradeiro de Débora Dias dos Santos, 32, que desapareceu há uma semana na cidade de 20 mil habitantes. As buscas foram solicitadas pela Polícia Civil, que investiga o caso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas serão feitas durante todo o dia, no trecho da ponte da MS-276, na entrada da cidade, até a 10ª Linha. Débora foi vista pela última vez na noite de terça-feira passada, último dia de Carnaval. O marido dela contou à polícia que os dois chegaram por volta de 23h30 na caminhonete da família, mas Débora teria se recusado a entrar em casa e insistia em voltar para a rua. O homem disse que estava cansado e se recusou a sair de novo. Segundo a versão dele contada à polícia, Débora teria descido da caminhonete e foi para a rua, sem levar documento, dinheiro e o telefone celular. Depois disso ela não foi mais vista e não fez contato com a família. Ontem à tarde, após solicitação da Polícia Civil, o comandante do Corpo de Bombeiros em Fátima do Sul Leonardo Rodrigues Congro mobilizou as equipes para iniciar as buscas nesta terça-feira.