Tráfico Caminhoneiro é preso com carga "do mal" no fundo falso de caminhão "Em Fátima do Sul, interior do MS"

Por: Tero Queiroz 19/06/2017 às 12:13 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Web Um caminhoneiro residente em Indaiatuba (SP) foi preso nesta segunda-feira (19) pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) no município de Fátima do Sul, a 246 km de Campo Grande, transportando duas toneladas de maconha. Em um fundo falso na carroceria do caminhão placa LZX-4926, de São Paulo, estava a droga. Com essa apreensão, a quantidade de maconha retida neste ano pelo DOF chega a 51,4 toneladas. Robson Marques de Souza, o motorista, disse que pegou o caminhão em um posto de combustíveis já carregado com a droga. Ele foi levado para a sede do DOF em Dourados para ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. O caminhão com a maconham, que estva dividida em fardos, foi encaminhado para Dourados, onde a droga foi descarregada e pesada. O DOF ainda não divulgou mais informações sobre a apreensão.