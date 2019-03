TRÁFICO DE DROGAS Casal catarinense é preso com quase 200kg de maconha Apreensão aconteceu na MS-156

Em Paranhos, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam no último sábado (16), um casal catarinense por tráfico de drogas, que estava em um carro Fiat Uno, com placas de Florianópolis (SC).

De acordo com o boletim de ocorrência, eles saíram de SC, e se hospedaram em Ponta Porã, onde teriam adquiridos quase 200kg de maconha.

A prisão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização, na rodovia MS-156. O condutor tentou fugir, mas parou o veículo logo em seguida.

Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga em duas malas, além de vários volumes prensados em diferentes partes ocultas do veículo. O ilícito totalizou 167,7kg.

Ainda com base no boletim de ocorrência, quando os policiais realizaram a checagem dos dados pessoais dos dois, foi identificado um registro de Mandado de Prisão a cumprir expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, contra a passageira do veículo, uma mulher de 54 anos.

As informações repassadas por um homem que faziam o serviço de batedor, ao casal, eram através de ligações telefônicas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos para os procedimentos legais.