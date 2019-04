DUPLO HOMICÍDIO Casal encontrado morto em assentamento é identificado Suspeito é ex-marido da vítima

Encontrados com marcas de tiros e facadas em área rural no assentamento Paraíso, ontem (1º), os corpos de Laércio Pereira, de 56 anos, e Maria das Graças Daora Pereira, de 49 anos, foram identificados pela Polícia Civil de Terenos. O suspeito da autoria dos assassinatos seria o ex-marido de Maria, ele não foi localizado.

Segundo testemunhas, o corpo de Laércio estava ao lado de fora da casa, próximo a um cercado. Já o corpo de Maria, estava dentro da casa. A perícia esteve no local para tentar refazer os passos do assassino.

Conforme o site Correio do Estado, testemunhas disseram à polícia, que o ex-marido de Maria é o principal suspeito pelo crime, já que a vítima começou a frequentar a casa de Laércio, logo após o fim do relacionamento com o marido, no entanto, o suspeito não aceitou a separação.

A Polícia Civil da cidade investiga o caso, até o momento ninguém foi preso.