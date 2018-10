Tiros Concessionária de veículos é alvejadas a tiros Polícia trabalha com hipotése de vandalismo e acerto de contas

Uma concessionária de veículos foi alvejada com disparos de arma de fogo em Nova Andradina. O estabelecimento fica localizado no prolongamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, saída para Ivinhema.

Segundo informações do Nova News, os disparos destruíram alguns vidros fixados na parte da frente da loja, mas atingiram nenhum dos automóveis expostos no interior da mesma. Bem como não houve registro de feridos, pois não havia ninguém no local naquele momento.

Ainda não se sabe ao certo quantos tiros teriam sido efetuados, os investigadores da Polícia Civil acreditam que ao menos seis disparos foram feitos contra a concessionária.

Por volta das 12h desta terça-feira (9), a Polícia ainda aguardava a entrega das imagens das câmeras de segurança instaladas no prédio. O material pode ajudar no esclarecimento da autoria do crime.

De acordo com a Polícia Civil, existem duas hipóteses iniciais. A primeira é de que o atentado tenha ocorrido como um ato de vandalismo e a segunda é que a motivação seria algum possível desentendimento entre o autor do crime e alguém que trabalha no local. Segundo os agentes, nada foi furtado da loja.