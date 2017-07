Aquidauana Dupla em moto mata um e fere outro em bar Vítimas foram identificadas até o momento como Léo e Tio Biba; Polícia Civil sabe quem são os autores e faz buscas para prendê-los

Foto: Tamon e Luiz Guido

Dupla em moto matou uma e feriu outra pessoa a tiros na noite desta segunda-feira, no Bar do Zé Ferreira, localizado no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. As vítimas foram identificadas até o momento apenas como Leandro Campos da Costa, o Léo (Leandro Campos da Costa), morto, e Tio Biba (Erasmo), ferido na costela. De acordo com a Polícia Civil, os autores já são conhecidos, mas ainda não tiveram o nome divulgado para não comprometer as investigações.

Segundo relatado pela Polícia Militar e pelo próprio dono do bar, que fica na Avenida Mato Grosso, as vítimas chegaram em um veículo Gol verde e estacionaram na frente do estabelecimento. Logo que desembarcaram do veículo, se aproximaram dois suspeitos em uma moto. O garupa saiu da moto, sacou uma arma e foi disparando na direção dos alvos que tentaram se esconder dentro do bar. A suspeita é de que tio e sobrinho já estavam sendo seguidos.



Após os disparos a dupla fugiu. Léo, atingido duas vezes nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu. O tio dele foi socorrido e levado para o pronto-socorro. A perícia e a Polícia Civil estiveram no local fazendo os levantamentos de praxe e garantiram que já têm a identificação dos autores. No momento, as equipes estão nas ruas procurando por eles. O dono do bar escapou ileso.