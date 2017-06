Thais Regina de Souza Empresária, que é diabética, errou caminho para fazenda e pode ter ficado desorientada após dois dia Empresária foi encontrada numa área de difícil acesso, um brejo, desorientada, bastante assustada, falando palavras desconexas e dizendo não saber onde estava.

Foto: Reginaldo Mello/Região News

A empresária Thais Regina de Souza Valadares, que estava há 48 horas desaparecida na zona rural de Sidrolândia, já está sendo medicada no Hospital Elmiria Silvério Barbosa, para onde foi trazida pelo Corpo de Bombeiros com sinais de desorientação, mas fora de perigo.

Diabética, com necessidade de usar insulina três vezes por dia, ela pode ter sentido os efeitos da faltada medicação. Ficou desorientada, acabou errando o trajeto para chegar até a fazenda onde seu namorado trabalha (onde pretendia chegar) e acabou se perdendo numa estrada vicinal, a 15 quilômetros da MS-162. O carro atolou num trecho de brejo e deixou o Gol para ir em busca de ajuda.

Segundo o tenente Antonio Marcos Francelino, que comandou a guarnição dos bombeiros responsável pelas buscas, a empresária foi localizada em meio a uma plantação de 11 mil hectares de milho da Fazenda Tereré. A propriedade fica a aproximadamente 23 quilômetros da MS-162, região do Piqui, quase na divisa de Sidrolândia com Maracaju. Os bombeiros contaram com a ajuda de funcionários que usaram até um drone para captar imagens aéreas.

Por volta das 15 horas desta sexta-feira os bombeiros localizaram o Gol vermelho da empresária num trecho da vicinal de acesso à Fazenda Tereré, que fica a 15 quilômetros da rodovia. As buscas prosseguiram e após percorrerem 8 quilômetros, quando a noite chegava, bombeiros e voluntários ouviram pedidos distantes de socorro.

Ficaram em silêncio, gritaram e ouviram a resposta, o que permitiu a localização da empresária, tendo a voz dela como guia. Ela foi encontrada numa área de difícil acesso, um brejo, desorientada, bastante assustada, falando palavras desconexas e dizendo não saber onde estava.

Disse que estava fraca, conseqüência de dois sem alimentação, com medo de cobras e até a onças pardas, comuns na região, andando em círculo com medo de ser atacada por algum destes animais. No corpo, marcas de picadas de inseto, sentindo frio.

Sumiço

Antes de ser localizada no início da noite desta quinta-feira, a empresária Thais Regina tinha sido vista pela última vez por volta das 19h30 de quarta-feira, no estacionamento do Supermercado Nutri Shopping. Quando chegou a região do Piqui, a 35 quilômetros de Sidrolândia, mandou uma mensagem de voz para mãe. Ela saiu da Capital para visitar o namorado que trabalha numa fazenda em Maracaju.

Parentes da empresária suspeitavam que o motorista de um Fiat Uno vermelho estacionado ao lado do Gol dela, no estacionamento de um supermercado de Sidrolândia poderia ter algo a ver com o desaparecimento.

Segundo a irmã e sócia de Thaís, Sílvia Adriana Souza Valadares, 44, as imagens mostram o motorista do Uno inquieto, observando a vítima o tempo inteiro enquanto ela guarda as compras em seu veículo e deixando o estacionamento assim que ela sai do lugar.